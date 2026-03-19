Operação na BR-101 termina com casal preso e 51 kg de droga apreendidos

Uma operação de inteligência da Polícia Militar terminou com a apreensão de 51 quilos de maconha e a prisão de um casal na noite desta quarta-feira (18), na BR-101, em Macaé.

Policiais do 32º BPM montaram a operação após receberem informações da Polícia Federal sobre um veículo suspeito que estaria sendo utilizado na distribuição de drogas entre Macaé e Campos dos Goytacazes. O carro, um Hyundai i30 de cor prata, foi localizado e interceptado na Rodovia Governador Mário Covas. Dentro do automóvel estavam um homem, uma mulher e uma criança de sete anos.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 64 tabletes de maconha escondidos no veículo, totalizando 51 quilos da droga, que seriam destinados ao abastecimento de pontos de venda na região.

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O casal foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Macaé, onde permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas. O veículo utilizado no transporte também foi apreendido.