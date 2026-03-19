PF e da Polícia Militar realizam operação no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Na manhã desta quinta-feira, 19/3, a Polícia Federal deflagrou uma operação no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, com foco na repressão a fraudes em programas sociais e no combate ao tráfico de drogas na região. A ação contou com a participação do Grupo de Pronta Intervenção (GPI/PF) e apoio do 7º Batalhão da PMERJ.

No âmbito das investigações federais, foi cumprido mandado de busca e apreensão relacionado à apuração de fraudes em sistemas do Governo Federal, especialmente no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e no Bolsa Família. A investigação teve início a partir de comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades na concessão de benefícios assistenciais.

As análises técnicas apontaram a existência de registros classificados como “fraude confirmada”, associados a credenciais de acesso utilizadas de forma irregular por funcionário em atuação no município de São Gonçalo/RJ. Os fatos apurados, em tese, configuram o crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado da Administração Pública.

A ação contou com a participação do Grupo de Pronta Intervenção (GPI/PF) e apoio do 7º Batalhão da PMERJ | Foto: Divulgação

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Simultaneamente, também no Jardim Catarina, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro, direcionados a alvos vinculados ao tráfico de entorpecentes local. Ambas as investigações e diligências são coordenadas pela Delegacia de Polícia Federal em Niterói/RJ (DPF/NRI).

Durante a operação, foram apreendidos materiais que serão submetidos à análise técnica, visando ao aprofundamento das investigações, identificação de eventuais envolvidos nas práticas criminosas e delimitação das responsabilidades penais.

A ação reflete a atuação coordenada das forças de segurança no enfrentamento qualificado de crimes que impactam tanto a correta destinação de recursos públicos quanto a segurança da população.