Polícia Civil prende ex-líder religioso por enganar e abusar sexualmente de frequentadores de centro espiritualista

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, na manhã desta quarta-feira (18/03), um criminoso que usava sua posição como líder religioso para enganar os frequentadores de um centro espiritualista. O homem ludibriava as vítimas a realizarem altas doações financeiras e a manterem relações sexuais com ele. O ex-líder religioso foi capturado escondido na casa de parentes na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, após ação de inteligência da unidade.

As investigações apontaram que, à época dos crimes, o homem liderava um centro espiritualista, na Ilha do Governador. Ele se valia dessa posição de confiança para enganar as vítimas a realizarem doações financeiras elevadas com o objetivo de tratamentos espirituais. Além disso, o criminoso utilizava discursos manipuladores durante supostas práticas religiosas para induzir as vítimas, tanto homens como mulheres, a manterem relações sexuais com ele, sob a falsa justificativa de "trazer luz espiritual".

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Durante o trabalho investigativo, os agentes da Desarme realizaram diversas diligências, ouviram testemunhas e analisaram as imagens das câmeras de segurança. Os agentes identificaram um padrão de atuação, em que diversas vítimas relataram que eram levadas a acreditar que os atos faziam parte de um processo espiritual. O preso utilizava sua posição para fragilizar e controlar as vítimas, colocando-as sob influência e submissão.

O esquema contava com a participação de outro integrante da instituição, que se apresentava falsamente como psicólogo. Ele atuava para reforçar a credibilidade das abordagens feitas pelo líder, o que contribuía para a manipulação dos frequentadores.

O criminoso foi capturado nesta quarta a partir de informações de inteligência, que indicaram a localização do criminoso. Contra ele, havia um mandado de prisão condenatória pelo crime de violação sexual mediante fraude.