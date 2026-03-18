São José: igrejas celebram o padroeiro com missas e procissões nesta quinta-feira (19)

O santo ocupa lugar central na tradição católica como pai adotivo de Jesus Cristo e esposo da Virgem Maria. - Foto: Divulgação - Arquidiocese de Juiz de Fora

O santo ocupa lugar central na tradição católica como pai adotivo de Jesus Cristo e esposo da Virgem Maria. - Foto: Divulgação - Arquidiocese de Juiz de Fora

Missas, procissões e homenagens marcam o dia de São José nesta quinta-feira (19), quando fiéis se reúnem em igrejas de São Gonçalo e Niterói para celebrar o padroeiro da Igreja Católica. Reconhecido como exemplo de fé e devoção, o santo ocupa lugar central na tradição católica como pai adotivo de Jesus Cristo e esposo da Virgem Maria.

Neste dia, devotos e fiéis vão às igrejas e paróquias para celebrar o dia do santo com muita fé e amor.



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Confira a programação das igrejas e paróquias em São Gonçalo

A Paróquia São José, na Estrela do Norte, em São Gonçalo, terá missas às 6h30, 9h, 11h, 12h15, 15h, 17h e às 19h. Ainda haverá uma procissão às 18h. Também estão programadas barraquinhas durante todo o dia e um show de música depois da missa das 19h. A paróquia está localizada na Rua Doutor Nilo Peçanha, 320.

Programação religiosa reúne fiéis em diferentes bairros | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José Operário, haverá uma Santa Missa solene às 19h. O templo religioso está localizado na Avenida Washington Luiz, 600, no bairro Gradim.

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José Operário, celebrará uma missa em homenagem a São José | Foto: Reprodução - Redes Sociais

A Igreja de Sant’Ana, realizará uma missa em memória a São José, às 19h30. A igreja é situada na Rua Sá Carneiro, 33, no bairro do Colubandê.

A Igreja de Sant’Ana celebra São José | Foto: Reprodução - Redes Sociais

A Paróquia São José Operário, no Jardim Catarina, vem celebrando o padroeiro desde o início da semana através de Tríduo. Mas o ápice da homenagem será no dia do santo, com a oração do terço de São José, às 19h, e uma Santa Missa, às 19h30. A igreja fica na Rua Madeiras de Freitas, 547.

Paróquia São José divulga horários de missas e atividades ao longo do dia festivo | Foto: Reprodução - Redes Sociais

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima irá celebrar uma Santa Missa dedicada ao santo às 19h. A igreja católica fica na Rua Dr. Pio Borges, 3162, no Barro Vermelho.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima programou uma missa dedicada ao santo | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Confira a programação das igrejas e paróquias em Niterói

O Seminário São José programou, para o dia do santo, um santo terço às 17h30. Logo depois, às 18h, haverá vésperas solenes, e, às 19h, Santa Missa. Após as celebrações religiosas, haverá festejo externo. O local fica na Rua Dr. Genérico Ribeiro, 59, no bairro São Lourenço.



Seminário São José programou terços e missas em homenagem ao santo | Foto: Reprodução - Redes Sociais

A Comunidade São José Operário fará uma missa em homenagem ao santo, às 19h, desta quinta-feira, na Rua Itaperuna, 94, no bairro Pé Pequeno.

Paróquias preparam celebrações especiais em honra a São José | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Sob supervisão de Marcela Freitas