São José: igrejas celebram o padroeiro com missas e procissões nesta quinta-feira (19)
O santo é considerado um exemplo de fé e amor
Missas, procissões e homenagens marcam o dia de São José nesta quinta-feira (19), quando fiéis se reúnem em igrejas de São Gonçalo e Niterói para celebrar o padroeiro da Igreja Católica. Reconhecido como exemplo de fé e devoção, o santo ocupa lugar central na tradição católica como pai adotivo de Jesus Cristo e esposo da Virgem Maria.
Neste dia, devotos e fiéis vão às igrejas e paróquias para celebrar o dia do santo com muita fé e amor.
Leia também:
Cláudio Castro define nomes para possível governo temporário no Rio de Janeiro
Operação integrada desobstrui ruas e combate crime na Vila Ipiranga, Niterói
Confira a programação das igrejas e paróquias em São Gonçalo
A Paróquia São José, na Estrela do Norte, em São Gonçalo, terá missas às 6h30, 9h, 11h, 12h15, 15h, 17h e às 19h. Ainda haverá uma procissão às 18h. Também estão programadas barraquinhas durante todo o dia e um show de música depois da missa das 19h. A paróquia está localizada na Rua Doutor Nilo Peçanha, 320.
Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José Operário, haverá uma Santa Missa solene às 19h. O templo religioso está localizado na Avenida Washington Luiz, 600, no bairro Gradim.
A Igreja de Sant’Ana, realizará uma missa em memória a São José, às 19h30. A igreja é situada na Rua Sá Carneiro, 33, no bairro do Colubandê.
A Paróquia São José Operário, no Jardim Catarina, vem celebrando o padroeiro desde o início da semana através de Tríduo. Mas o ápice da homenagem será no dia do santo, com a oração do terço de São José, às 19h, e uma Santa Missa, às 19h30. A igreja fica na Rua Madeiras de Freitas, 547.
A Paróquia Nossa Senhora de Fátima irá celebrar uma Santa Missa dedicada ao santo às 19h. A igreja católica fica na Rua Dr. Pio Borges, 3162, no Barro Vermelho.
Confira a programação das igrejas e paróquias em Niterói
O Seminário São José programou, para o dia do santo, um santo terço às 17h30. Logo depois, às 18h, haverá vésperas solenes, e, às 19h, Santa Missa. Após as celebrações religiosas, haverá festejo externo. O local fica na Rua Dr. Genérico Ribeiro, 59, no bairro São Lourenço.
A Comunidade São José Operário fará uma missa em homenagem ao santo, às 19h, desta quinta-feira, na Rua Itaperuna, 94, no bairro Pé Pequeno.
Sob supervisão de Marcela Freitas