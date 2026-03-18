Vasco vira sobre o Flu nos acréscimos e vence clássico no Maracanã
O clássico entre Vasco da Gama e Fluminense nesta quarta (18) começou com roteiro tricolor, mas terminou com assinatura dramática do time da virada. No Maracanã, o Cruz-Maltino buscou forças nos minutos finais e venceu por 3 a 2, em uma reviravolta eletrizante pelo Brasileirão.
O Fluminense precisou de menos de um minuto para abrir o placar. Após erro defensivo do Vasco, Lucho Acosta aproveitou a falha e serviu Agustín Canobbio, que marcou logo no primeiro ataque da partida.
Dominante, o Tricolor controlou as ações no primeiro tempo, explorando o entrosamento e criando as melhores chances, enquanto o Vasco encontrava dificuldades para reagir.
Na volta do intervalo, após vaias da torcida do Vasco, a equipe tricolor ampliou. Em jogada bem trabalhada, Acosta participou novamente ao ajeitar para Hércules, que finalizou com precisão de fora da área para fazer 2 a 0. O cenário parecia confortável para o Fluminense, que ditava o ritmo do jogo.
A reação vascaína começou aos poucos. Nuno Moreira diminuiu o placar ao aproveitar sobra de escanteio e acertar um belo chute da entrada da área. O gol reacendeu o time e inflamou a torcida, que passou a empurrar a equipe em busca do empate.
Nos minutos finais, a pressão aumentou. Aos 43 do segundo tempo, após cobrança rápida de falta, a bola foi cruzada na área e Claudio Spinelli apareceu para marcar de cabeça, deixando tudo igual no Maracanã.
Quando o empate já parecia definido, já nos acréscimos, Rojas levantou a bola na área e Thiago Mendes completou de cabeça para garantir a virada histórica: 3 a 2.
Com o resultado, o Vasco chega a oito pontos e se afasta da zona de rebaixamento, ganhando fôlego na tabela. Já o Fluminense perde a oportunidade de alcançar a liderança.