Após morte de chefe do tráfico do Morro dos Prazeres, Jiló, ônibus são incendiados e usados como barricadas
Durante os confrontos, seis suspeitos e um morador também morreram
Após a morte de Cláudio Augusto dos Santos, conhecido como Jiló dos Prazeres, no Morro dos Prazeres, a situação ficou tensa nesta quarta-feira (18) no bairro Rio Comprido, na região central do Rio de Janeiro. Criminosos usaram sete ônibus para bloquear ruas importantes da área. Em um dos bloqueios, na Avenida Paulo de Frontin, perto do acesso ao Túnel Rebouças, um ônibus chegou a ser incendiado.
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Durante os confrontos, seis suspeitos e um morador também morreram, de acordo com a polícia. Alguns comércios fecharam temporariamente por segurança. Forças de segurança reforçaram a presença na região, mas o trânsito segue complicado devido aos bloqueios e incêndios.