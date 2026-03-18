Operação integrada desobstrui ruas e combate crime na Vila Ipiranga, Niterói

Uma operação integrada está em andamento na comunidade Vila Ipiranga, localizada no bairro Fonseca, em Niterói, com o objetivo de desobstruir vias públicas, cumprir mandados de prisão e enfraquecer a atuação de facções criminosas na região. A ação conta com a participação de equipes do 4º CPA, do 12º BPM , além do apoio de órgãos municipais como a SEOP e a SECONSER de Niterói, e da concessionária de energia elétrica ENEL.

Durante a operação, estão sendo desmontadas estruturas metálicas irregulares, como galpões instalados de forma clandestina, que oferecem riscos à população. Segundo as equipes envolvidas, essas construções podem provocar desabamentos, causar choques elétricos e ainda prejudicam a iluminação natural, além de impedir a circulação de veículos de emergência e de serviços públicos.

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A iniciativa também visa restabelecer a ordem urbana e aumentar a segurança na comunidade, reduzindo a influência de grupos criminosos na localidade. Até o momento, a operação segue em andamento.