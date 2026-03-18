Perseguição com troca de tiros na Avenida Brasil termina com um preso

O homem estava dentro do carro com uma pistola calibre 9mm, carregadores alongados e munições - Foto: DIVULGAÇÃO

O homem estava dentro do carro com uma pistola calibre 9mm, carregadores alongados e munições - Foto: DIVULGAÇÃO

Uma perseguição com troca de tiros terminou com a prisão de um homem nesta terça-feira (17), na Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da 6ª Delegacia patrulhavam a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), próximo ao Trevo das Margaridas, em Irajá, também na Zona Norte.

Durante o patrulhamento, a equipe avistou um carro suspeito ao fazer o retorno na Avenida Brasil. Os policiais deram ordem de parada, mas os ocupantes fugiram em alta velocidade pela pista sentido Centro. Na altura da Penha, os agentes conseguiram abordar o veículo e realizar a prisão do suspeito.

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No entanto, dois ocupantes desceram do carro atirando, o que causou um confronto. A dupla fugiu, mas um terceiro envolvido foi preso. O homem estava dentro do carro com uma pistola calibre 9mm, carregadores alongados e munições. O carro havia sido roubado em dezembro de 2025. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha).