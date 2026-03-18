Chefe do tráfico no Morro dos Prazeres, conhecido como Jiló, é morto em troca de tiros com a PM

Um dos chefes do tráfico de drogas mais antigos do Comando Vermelho, Carlos Augusto dos Santos, o Jiló dos Prazeres, morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar em Santa Teresa.

A PM realiza nesta quarta-feira (18) uma operação nas comunidades da região central do Rio de Janeiro para cumprir mandados de prisão contra assaltantes e traficantes de drogas.

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Jiló era o chefe do tráfico no Morro dos Prazeres e respondia por homicídio, sequestro e cárcere privado e tráfico de drogas. Existem registros de envolvimento dele com crimes pelo menos desde a década de 1990. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele tinha oito mandados de prisão em aberto. Jiló também era apontado como um dos envolvidos na morte do turista italiano Roberto Bardella, de 52 anos, em dezembro de 2016. O turista foi baleado na cabeça e morreu na hora ao entrar no Morro dos Prazeres.