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Homem é baleado ao tentar ajudar motorista no Jardim Catarina

Vítima foi atingida por criminosos no Colubandê; caso foi registrado na 74ª DP

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de março de 2026 - 20:47
Caso será investigado pela delegacia do Alcântara
Caso será investigado pela delegacia do Alcântara -

Um homem de 30 anos foi baleado na tarde desta terça-feira (17) ao tentar ajudar um motorista com o carro enguiçado no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM foram acionados pelo Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo na unidade, localizada no bairro Colubandê.

Segundo relatos de familiares, o homem foi atingido quando tentou ajudar uma pessoa que estava com o carro enguiçado na localidade conhecida como Ipuca. Durante a ação, criminosos passaram pelo local e efetuaram disparos na direção do veículo.

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A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

O caso foi registrado na 74ª DP, que ficará responsável pelas investigações.

Tags:

Jardim Catarina São Gonçalo Segurança Pública

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