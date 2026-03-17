Homem é baleado ao tentar ajudar motorista no Jardim Catarina
Vítima foi atingida por criminosos no Colubandê; caso foi registrado na 74ª DP
Um homem de 30 anos foi baleado na tarde desta terça-feira (17) ao tentar ajudar um motorista com o carro enguiçado no Jardim Catarina, em São Gonçalo.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM foram acionados pelo Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo na unidade, localizada no bairro Colubandê.
Segundo relatos de familiares, o homem foi atingido quando tentou ajudar uma pessoa que estava com o carro enguiçado na localidade conhecida como Ipuca. Durante a ação, criminosos passaram pelo local e efetuaram disparos na direção do veículo.
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A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.
O caso foi registrado na 74ª DP, que ficará responsável pelas investigações.