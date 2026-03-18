Prefeitura faz ação para remover pintura em 'homenagem' a filho do traficante Abelha próximo à Escadaria Selarón

Agentes da prefeitura atuam com o objetivo de apagar um mural pintado em homenagem a Carlos Pablo Rodrigues Quintanilha, morto em 2019. O homenageado é filho do traficante Abelha.

A pintura pode ser encontrada próximo à Escadaria Selarón, um dos mais conhecidos pontos turísticos do Rio de Janeiro.

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Procura por Abelha

A Operação Colmeia foi realizada nesta terça-feira (17), por policiais Civil e Militar com o objetivo de localizar o traficante e chefe do Comando Vermelho (CV), Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha. As ações ocorreram na Lapa e em comunidades próximas. Informações dão conta de que Abelha estaria escondido na Rocinha, na Zona Sul da capital, e acabou não sendo localizado. Entretanto, a operação conseguiu prender dezessete pessoas.