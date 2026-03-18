Galpão no Riocentro pega fogo no início da manhã

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros - Foto: Reprodução - TV Globo

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros - Foto: Reprodução - TV Globo

Um galpão no Riocentro utilizado para guardar materiais para eventos, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (18).

A estrutura fica na Avenida Salvador Allende, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, porém há uma certa distância da área dos pavilhões do Riocentro, local onde ocorre a Super Rio Expo Food.

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Os bombeiros do Quartel do Recreio foram acionados por volta das 5h35 para iniciar o combate às chamas.



De acordo com o Riocentro, brigadistas atuaram imediatamente e chamaram o Corpo de Bombeiros, que, por sua vez, conseguiu controlar o fogo em pouco tempo. O incêndio chegou a atingir uma tenda que guardava equipamentos, em uma área afastada, fora dos pavilhões.

Apesar do susto, o evento programado para esta quarta-feira acontecerá normalmente, segundo informações da administração do espaço.