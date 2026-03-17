Homem baleado em São Gonçalo é preso após dar entrada em hospital

Segundo informações da polícia, o homem procurou atendimento por meios próprios depois de ser atingido - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Segundo informações da polícia, o homem procurou atendimento por meios próprios depois de ser atingido - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Um homem identificado como Marcos Antônio Ferreira de Almeida, de 56 anos, deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, nesta terça-feira (17), após ser baleado na região do Mutuá, também em São Gonçalo. Ele acabou sendo detido em razão de um mandado de prisão.

Segundo informações da polícia, o homem procurou atendimento por meios próprios depois de ser atingido. Ele chegou à unidade de saúde com uma lesão na região torácica. Não há informações sobre seu estado de saúde.

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Aos policiais, o homem contou que foi baleado após entrar na Estrada da Covanca. Segundo ele, traficantes da região teriam ficado desconfiados com sua presença no local.

Ainda de acordo com a polícia, Marcos Antônio foi detido na unidade por conta de um mandado de prisão pelo crime de roubo qualificado que havia contra ele.