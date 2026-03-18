Adolescente é apreendido com drogas e arma no Morro do Estado, em Niterói

Uma ação realizada na tarde de terça-feira (17) resultou na apreensão de drogas, uma arma de fogo e na apreensão de dois indivíduos no Morro do Estado, no Centro de Niterói. De acordo com a ocorrência, policiais realizavam patrulhamento de rotina quando observaram um grupo em um ponto já conhecido por comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da equipe, três pessoas fugiram, deixando para trás parte do material.

Com apoio de outras equipes, foi realizado um cerco tático que possibilitou a abordagem de dois suspeitos. Durante a revista, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm com um dos detidos. Na ação, foram apreendidas diversas porções de cocaína, crack e maconha, além de munições, um radiotransmissor, dinheiro em espécie e um telefone celular.

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Os envolvidos foram encaminhados à 76ª DP. Após análise da autoridade policial, um menor permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O outro acusado foi ouvido e liberado, apesar de já possuir registros anteriores pelo mesmo tipo de crime. O material apreendido foi encaminhado para perícia, e o caso segue sob investigação.