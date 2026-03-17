Líder do tráfico de drogas na Favela do Arrastão é preso em São Gonçalo

Apontando como líder do tráfico de drogas da Favela do Arrastão, em São Gonçalo, Thiago Felix da Silva, o TH, de 39 anos, foi preso por policiais do 12°BPM e da 79ªDP (Jurujuba), na manhã desta terça feira (17), na Comunidade Campo Novo, em Maria Paula, São Gonçalo.

Segundo a Polícia Civil, existia um monitoramento na região de Maria Paula (Niterói e São Gonçalo), por um aumento de roubos de veículos de luxo e cargas, além da RJ-100 e da Estrada Velha de Maricá. As investigações levaram a suspeitar que ‘TH’ era o responsável por coordenar os grupos armados para os roubos.

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O criminoso foi preso na Favela do Campo Novo, em Maria Paula, no momento em que ele estava chegando na casa de familiares. “TH” estava foragido desde o início de 2022, quando se aproveitou da saída temporária e não voltou para a prisão.