Líder do tráfico de drogas na Favela do Arrastão é preso em São Gonçalo
"TH" estava foragido desde 2022. Ele foi detido em Maria Paula
Apontando como líder do tráfico de drogas da Favela do Arrastão, em São Gonçalo, Thiago Felix da Silva, o TH, de 39 anos, foi preso por policiais do 12°BPM e da 79ªDP (Jurujuba), na manhã desta terça feira (17), na Comunidade Campo Novo, em Maria Paula, São Gonçalo.
Segundo a Polícia Civil, existia um monitoramento na região de Maria Paula (Niterói e São Gonçalo), por um aumento de roubos de veículos de luxo e cargas, além da RJ-100 e da Estrada Velha de Maricá. As investigações levaram a suspeitar que ‘TH’ era o responsável por coordenar os grupos armados para os roubos.
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O criminoso foi preso na Favela do Campo Novo, em Maria Paula, no momento em que ele estava chegando na casa de familiares. “TH” estava foragido desde o início de 2022, quando se aproveitou da saída temporária e não voltou para a prisão.