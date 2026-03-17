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Três homens são presos após tentativa de roubo em farmácia de Ipanema

Foram encontrados 69 caixas de Mounjaro e Ozempic, remédios usados para emagrecimento

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de março de 2026 - 14:02
Os suspeitos, os objetos e o carro foram levados para à 15ª DP (Gávea)
Os suspeitos, os objetos e o carro foram levados para à 15ª DP (Gávea) -

Três homens foram presos na madrugada desta terça-feira (17) depois de roubarem uma farmácia em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Segundo a polícia, agentes faziam patrulhamento na região quando perceberam uma movimentação estranha dentro da loja.

Eles viram um grupo saindo do local e entrando em um carro, e decidiram abordar. Os policiais deram ordem de parada, mas os suspeitos fugiram, iniciando uma perseguição. Pouco depois, o carro foi cercado e os três foram presos na região da Lagoa.

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Com eles, foram encontrados uma pistola falsa, um facão, um estilete, um relógio, quatro celulares e 69 caixas de Mounjaro e Ozempic, remédios usados para emagrecimento. Os suspeitos, os objetos e o carro foram levados para à 15ª DP (Gávea).

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