Homem é preso após roubo no Centro de Niterói

Ele foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso e foi autuado por roubo - Foto: Divulgação

Ele foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso e foi autuado por roubo - Foto: Divulgação

Na madrugada desta terça-feira (17), um homem foi preso acusado de roubo a transeuntes no Centro de Niterói. A ação foi realizada por policiais do 12º BPM (Niterói) durante patrulhamento na região da Rua Visconde do Rio Branco, nas proximidades do Shopping Bay Market.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do setor “B” foi acionada por um casal que relatou ter sido vítima de assalto. Segundo as vítimas, dois criminosos, um homem negro e outro de pele clara, com tatuagens no rosto e no pescoço, armados com facas, anunciaram o roubo e levaram seus pertences.

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Com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar um dos suspeitos. Ele foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime. Durante a abordagem, os policiais recuperaram um aparelho celular, além de uma bolsa com documentos e objetos pessoais do casal.

Ainda segundo a PM, outros dois celulares roubados não foram encontrados. A vítima informou que os aparelhos estavam com o segundo envolvido, descrito como um homem negro vestindo camisa vermelha, que conseguiu fugir.

O acusado, de 23 anos, possui anotações criminais por ameaça, tráfico de drogas e invasão domiciliar. Ele foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso e foi autuado por roubo.