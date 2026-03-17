Secretário municipal sofre tentativa de assalto na RJ-106 e bate carro ao fugir em São Gonçalo

O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio, João Vitor Pires, sofreu uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (16), na RJ-106, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O caso aconteceu na altura do bairro Rio do Ouro, no sentido Maricá. Para fugir dos criminosos, o secretário entrou com o carro em um posto de gasolina, onde acabou batendo em dois veículos e atingindo uma bomba.

Segundo a assessoria da pasta, um carro emparelhou com o veículo do secretário e homens armados abriram as portas, apontando dois fuzis em sua direção. João conseguiu escapar e passou a ser perseguido pelos criminosos por cerca de dois quilômetros. O carro dele é blindado. Durante a fuga, ao avistar uma viatura do outro lado da rodovia, ele decidiu entrar rapidamente em um posto de gasolina para tentar despistar os suspeitos.

Apesar do susto, o secretário não ficou ferido. Nas redes sociais, ele tranquilizou seguidores: “Está tudo bem comigo. Estou em segurança, fui à delegacia e registrei o ocorrido. Graças a Deus, absolutamente nada aconteceu comigo, não tenho um arranhão. Tive o rápido suporte da minha família e das forças policiais. Estou tentando entender tudo que aconteceu. O mais importante é que estou bem e com a minha família, a coisa mais importante dessa vida".

Nas redes sociais, ele tranquilizou seguidores | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Leia também:

PRF apreende arma de fogo e munições na BR -101

Mulher é baleada pelo ex-marido a caminho do trabalho em Tanguá; agressor disparou quatro vezes

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento em Rodovias (CPRv) foram acionados após a tentativa de roubo. Eles localizaram o secretário e o levaram para um local seguro. Ele informou que registraria a ocorrência posteriormente. O caso é investigado pela 75ª DP (Rio do Ouro). A Polícia Civil informou que, segundo o depoimento do secretário, quatro homens armados tentaram roubar o veículo. As investigações seguem para identificar os envolvidos e esclarecer o que aconteceu.

João Vitor Pires é conhecido por fiscalizar postos de combustíveis. Em vídeos nas redes sociais, ele aparece interditando estabelecimentos e denunciando irregularidades, como bombas e combustíveis adulterados. Essas ações costumam gerar discussões com proprietários e funcionários.

Após o caso, o prefeito Eduardo Paes (PSD) saiu em defesa do secretário e destacou o trabalho dele contra irregularidades no setor. "Estado sem lei e sem autoridade! Vergonha! João é meu secretário de defesa do consumidor e vem realizando um excepcional trabalho contra máfias. Especialmente a máfia dos postos de gasolina. A má notícia para os marginais desse estado é que esse trabalho não vai parar e João estará mais protegido do que nunca. Obviamente, esperamos uma resposta eficiente e rápida da Instituição Polícia Civil. Sabemos que da turma que faz política e persegue adversários políticos do governo Cláudio Castro não se pode esperar muito. Mas confiamos na absoluta maioria de homens e mulheres que não se curvam ao crime e a politicagem", escreveu nas redes sociais.