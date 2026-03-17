Criança com sinais de maus-tratos chega na UPA do Alemão morta

Uma criança chegou morta e outra ferida na UPA do Complexo do Alemão, na Zona Norte, na madrugada desta terça-feira (17), a ocorrência foi registrada como suspeita de maus-tratos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro. Já a segunda vítima precisou ser encaminhada para realizar exame de corpo de delito, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo a Polícia Militar, os agentes da UPP da comunidade se deslocaram à unidade após uma denúncia de possível de violência contra as menores. Eles souberam que uma delas já havia chegado sem vida, e a segunda estava recebendo atendimento médico.

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Ainda de acordo com a corporação, os policiais também ouviram a mãe das vítimas e ela relatou que o agressor teria fugido logo após abusar das duas. O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha). Ainda não há informações sobre o sepultamento.