Ninho de ratos cai sobre cliente em supermercado de Niterói

As imagens, embora não mostrem o momento exato do incidente, revelam o braço do consumidor sangrando - Foto: Divulgação

As imagens, embora não mostrem o momento exato do incidente, revelam o braço do consumidor sangrando - Foto: Divulgação

Um vídeo que viralizou nas redes sociais expõe uma situação alarmante em um supermercado de Niterói. Um homem afirma ter sido atingido por um ninho de ratos enquanto fazia compras, na Rua Dr. March, no Barreto, no último domingo (15).

As imagens, embora não mostrem o momento exato do incidente, revelam o braço do consumidor sangrando, possivelmente após arranhões ou mordidas, e o teto do estabelecimento com aberturas visíveis.

Teto do estabelecimento | Foto: Divulgação

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Caso não é isolado

O caso chama ainda mais atenção porque não seria um episódio isolado. A mesma unidade, no Barreto, já havia sido alvo de denúncias recentes envolvendo a presença de ratos.

Em fevereiro, consumidores flagraram um roedor dentro de um aparelho de ar-condicionado no setor de bebidas da loja. Vídeos feitos por clientes mostram o animal circulando atrás da grade do equipamento, gerando revolta e novas críticas sobre as condições de higiene do estabelecimento.

Além disso, há registros anteriores de situações semelhantes envolvendo unidades da rede em Niterói, o que reforça a preocupação de clientes com possíveis falhas recorrentes no controle sanitário.

Procurado, o mercado informou que já tomou conhecimento do vídeo que circula nas redes sociais e que está apurando o ocorrido.

