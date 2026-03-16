PM reage a tentativa de assalto dando início a troca de tiros em Vila Isabel
O policial estava a caminho do serviço, em seu carro particular
Uma tentativa de assalto contra um policial militar terminou em troca de tiros na manhã deste domingo (15), em Vila Isabel, na Zona Norte. O crime ocorreu nas imediações do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Boulevard 28 de setembro, principal via do bairro, deixando moradores e motoristas assustados.
Segundo o comando do 6° BPM (Tijuca), o policial estava a caminho do serviço, em seu carro particular, quando foi abordado por dois homens armados em uma moto. O PM reagiu ao assalto e trocou tiros com os bandidos. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar o momento em que um dos assaltantes aponta a arma contra o militar, dando início a um intenso tiroteio.
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Equipes do 6° BPM (Tijuca) foram acionadas, mas os assaltantes conseguiram fugir. Apesar do susto, não houve registro de feridos e a vítima foi encaminhada à 20ª DP (Vila Isabel) para registrar a ocorrência.