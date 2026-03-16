PM reage a tentativa de assalto dando início a troca de tiros em Vila Isabel

Momento em que um dos assaltantes aponta a arma contra o militar - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Momento em que um dos assaltantes aponta a arma contra o militar - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma tentativa de assalto contra um policial militar terminou em troca de tiros na manhã deste domingo (15), em Vila Isabel, na Zona Norte. O crime ocorreu nas imediações do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Boulevard 28 de setembro, principal via do bairro, deixando moradores e motoristas assustados.

Segundo o comando do 6° BPM (Tijuca), o policial estava a caminho do serviço, em seu carro particular, quando foi abordado por dois homens armados em uma moto. O PM reagiu ao assalto e trocou tiros com os bandidos. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar o momento em que um dos assaltantes aponta a arma contra o militar, dando início a um intenso tiroteio.

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Equipes do 6° BPM (Tijuca) foram acionadas, mas os assaltantes conseguiram fugir. Apesar do susto, não houve registro de feridos e a vítima foi encaminhada à 20ª DP (Vila Isabel) para registrar a ocorrência.