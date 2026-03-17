PRF apreende arma de fogo e munições na BR -101

Na manhã desta segunda-feira (16), policiais rodoviários federais apreenderam uma pistola e dois carregadores com 24 munições na BR-101. A ação ocorreu após troca de informações com a Polícia Civil.

A equipe realizava fiscalização na BR-101, em Niterói, quando recebeu da Delegacia de Polícia de Miguel Pereira a comunicação de que um veículo poderia transitar pela rodovia com um suspeito de ter efetuado disparo de arma de fogo no dia anterior, em frente a uma universidade do referido município.

Leia também:

Acusado de tentar matar a ex-esposa em Tanguá é preso no Centro do Rio de Janeiro

Mulher é baleada pelo ex-marido a caminho do trabalho em Tanguá; agressor disparou quatro vezes

Diante das informações, os policiais realizaram a abordagem ao automóvel, que era conduzido pela proprietária. No veículo, o passageiro, apontado como suspeito, portava uma pistola calibre 9 mm com características semelhantes à arma utilizada no disparo, além de dois carregadores contendo 24 munições. Durante a fiscalização, foi constatado que o homem possuía porte de arma válido.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP, em Niterói. Posteriormente, policiais da 96ª DP, de Miguel Pereira, compareceram à unidade policial para realização do registro referente ao disparo de arma de fogo.