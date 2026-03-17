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Polícia Civil realiza “Operação Canastra Suja” contra quadrilha de roubos em Niterói

As equipes cumprem mandados de prisão preventiva contra os envolvidos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de março de 2026 - 09:45
Até o momento, dois criminosos foram capturados
Até o momento, dois criminosos foram capturados -

Policiais civis da 81ª DP deflagraram, nesta terça-feira (17/03), a “Operação Canastra Suja”, contra integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a residências no bairro de Cafubá, em Niterói. As equipes cumprem mandados de prisão preventiva contra os envolvidos. Até o momento, dois criminosos foram capturados.

As investigações começaram após um crime ocorrido na madrugada de 13 de agosto de 2025, quando o grupo invadiu uma casa na região. Armados, os criminosos renderam os moradores e os imobilizaram com lacres plásticos. Durante a ação, que durou cerca de quatro horas, vasculharam o imóvel em busca de bens de valor e obrigaram as vítimas a fornecer senhas bancárias, realizando transferências que somaram aproximadamente R$ 13 mil. Na fuga, levaram diversos pertences e o veículo da família.

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A apuração apontou que a quadrilha atuava de forma estruturada, com divisão de funções. Enquanto parte dos integrantes executava o roubo, outros davam suporte externo, monitorando o entorno e garantindo a retirada do grupo. Após trabalho de inteligência, todos os envolvidos foram identificados, indiciados e denunciados ao Ministério Público, com prisões preventivas decretadas.

As diligências seguem na Região Metropolitana para localizar os demais integrantes e desarticular completamente a organização criminosa.

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