Homem acusado de ser líder do tráfico de drogas de Macaé é preso na Praia de Copacabana

Ele foi preso durante um momento de lazer na Praia de Copacabana - Foto: Divulgação/PMERJ

Ele foi preso durante um momento de lazer na Praia de Copacabana - Foto: Divulgação/PMERJ

Um homem, conhecido como “Balão”, acusado de comandar o tráfico de drogas em Macaé, no Norte Fluminense, foi preso durante um momento de lazer na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (15). Segundo a Polícia Militar, o acusado estava sendo monitorado há mais de um mês. Ele possui condenação por invadir uma agência dos Correios e agredir uma funcionária da empresa, em 2020.

O criminoso foi detido após ter sua movimentação acompanhada por agentes dos setores de inteligência da corporação e por policiais do 19° BPM (Copacabana). Durante a ação, a equipe utilizou um drone para observar o deslocamento dele.

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“Balão” exerce influência direta na distribuição de entorpecentes e na organização das atividades ilícitas na região do Norte Fluminense. A prisão foi realizada em uma ação conjunta de agentes da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SSI) e dos batalhões de Macaé e Copacabana.