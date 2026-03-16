Mulher é baleada pelo ex-marido a caminho do trabalho em Tanguá; agressor disparou quatro vezes

Uma mulher identificada como Tainá da Conceição, de 27 anos, foi baleada pelo ex-marido na manhã desta segunda-feira (16), em Tanguá, no Rio de Janeiro. Ela estava a caminho do ponto de ônibus para ir trabalhar quando foi atacada. O casal estava separado há seis meses, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A vítima contou no hospital que, logo após a separação, já havia sido agredida pelo ex-companheiro. Devido a agressão, a vítima solicitou na Justiça uma medida protetiva para que ele se mantivesse afastado. Na ocasião, o homem chegou a debochar da decisão judicial, dizendo que a medida protetiva era “apenas um papel”.

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Ao ser abordada pelo agressor armado na manhã de hoje (16), a mulher tentou conversar e pediu para que ele pensasse no filho do casal, de 7 anos. Com medo de morrer, chegou a dizer que voltaria para ele, mas o homem efetuou cinco disparos.

Quatro tiros atingiram a vítima, um na bochecha, um de raspão na testa e dois no braço. Quando o agressor tentou disparar pela quinta vez a arma travou. Um motorista de aplicativo que passava pelo local prestou socorro e levou a mulher para uma Clínica e depois ela foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O agressor fugiu após o crime. A vítima permanece internada sob cuidados médicos.