Acusado de tentar matar a ex-esposa em Tanguá é preso no Centro do Rio de Janeiro

Acusado de tentar matar a ex-esposa, Fábio Correa Fortes, de 34 anos, foi preso por policiais civis da 1ª DP (Praça Mauá), no Centro do Rio de Janeiro, no início da tarde desta segunda-feira (16). A arma utilizada no crime também foi apreendida.

O ataque aconteceu durante a manhã, quando Tayná da Conceição estava a caminho do trabalho. No hospital, a vítima contou que já havia sido agredida pelo ex-marido e que possuía uma medida protetiva contra ele.

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Tayná sofreu quatro tiros e foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Ela passou por uma cirurgia para retirar um projétil do rosto e segue internada; o quadro é estável.