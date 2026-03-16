Vítima de bala perdida em São Gonçalo será enterrada nesta segunda-feira (16)

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) - Foto: Divulgação

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) - Foto: Divulgação

A vítima de bala perdida Luciana Pereira Freire, de 48 anos, será sepultada na tarde desta segunda-feira (16), após morrer atingida por um disparo no peito no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, no último sábado (14). O velório está previsto para ocorrer às 13h e o sepultamento às 15h, no Cemitério do Maruí, localizado no Barreto, Zona Norte de Niterói.

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A mulher foi atingida por um disparo na Rua Ouro Fino, no bairro Jardim Catarina. Moradores tentaram socorrer Luciana e a levaram ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Mesmo com o esforço dos médicos, ela não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) receberam um chamado da direção do hospital informando a entrada de uma vítima com ferimento provocado por arma de fogo.

De acordo com o relato do marido da vítima aos policiais, ele estava realizando serviços no interior da casa quando um vizinho informou que Luciana havia sido baleada. O marido ainda contou que não estava ocorrendo operação policial na localidade no momento do disparo.