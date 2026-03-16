Polícia Federal prende mulher em flagrante com diversas cápsulas de cocaína engolidas
Ela foi presa ao tentar embarcar em um voo com destino à Europa, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
Neste domingo, (15), a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher que transportava diversas cápsulas de cocaínas ingeridas. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A mulher foi presa ao tentar embarcar em um voo com destino a Paris, capital da França.
Durante fiscalização de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro efetuaram a prisão em flagrante após constatarem a ingestão das cápsulas.
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A mulher foi encaminhada ao hospital, onde permanece sob acompanhamento médico em decorrência da ingestão dos entorpecentes.
A presa permanecerá hospitalizada até a completa eliminação do material. Em seguida, será encaminhada ao sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.