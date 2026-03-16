PRF intercepta carro “clonado” em Niterói

O condutor utilizava a placa clonada de um similar com as mesmas características - Foto: Divulgação - PRF

O condutor utilizava a placa clonada de um similar com as mesmas características - Foto: Divulgação - PRF

Um veículo de passeio clonado foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de domingo (15). A ação aconteceu na Ponte Rio-Niterói durante uma blitz. O condutor é suspeito do crime de receptação.

Por volta das 7h, equipes da PRF faziam uma fiscalização no km 322 quando deram ordem de parada ao veículo de passeio. Durante uma inspeção, foram constatadas marcas de abrasividade e sinais nítidos de adulteração nos elementos identificadores. Após consultas aos sistemas informatizados, os policiais verificaram que a placa não correspondia ao mesmo veículo. O condutor utilizava a placa clonada de um similar com as mesmas características. Além disso, havia um registro de furto ativo ocorrido em dezembro de 2025, na capital fluminense.

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Questionado, o motorista alegou ter adquirido o carro em uma rede social, mas não apresentou documento ou comprovante da transação comercial.

A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Centro).