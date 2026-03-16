Polícia Civil prende homem por invadir casa da ex-mulher e tentar matá-la

O acusado invadiu a casa da mulher com quem teve um relacionamento por nove anos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de março de 2026 - 10:33
Homem estava se preparando para fugir no momento da prisão
Homem estava se preparando para fugir no momento da prisão

Um homem, de 39 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu por tentativa de feminicídio da ex-mulher. O acusado invadiu a casa da mulher com quem teve um relacionamento por nove anos, na última quarta-feira (12), pela janela da cozinha e tentou sufocá-la.

Durante a tentativa de permanecer viva, a mulher atingiu o ex-marido com um ferro de passar. Ele tentou estrangulá-la, dizendo que a mataria, mas ela o acertou novamente e ele acabou fugindo.

Leia também:

Médica morre baleada durante perseguição policial em Cascadura

MC Urubuzinho é preso em ação da Polícia Civil

 O acusado foi preso no restaurante onde trabalhava, na Barra da Tijuca, na zona Sudoeste do Rio. Ele afirmou que estava se preparando para fugir no momento da prisão.

Matérias Relacionadas