Polícia Civil prende homem por invadir casa da ex-mulher e tentar matá-la
Um homem, de 39 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu por tentativa de feminicídio da ex-mulher. O acusado invadiu a casa da mulher com quem teve um relacionamento por nove anos, na última quarta-feira (12), pela janela da cozinha e tentou sufocá-la.
Durante a tentativa de permanecer viva, a mulher atingiu o ex-marido com um ferro de passar. Ele tentou estrangulá-la, dizendo que a mataria, mas ela o acertou novamente e ele acabou fugindo.
O acusado foi preso no restaurante onde trabalhava, na Barra da Tijuca, na zona Sudoeste do Rio. Ele afirmou que estava se preparando para fugir no momento da prisão.