Michael B. Jordan comemora Oscar em rede de fast-food

O ator deixou a cerimônia de premiação e foi direto para a lanchonete - Foto: Reprodução Vídeo - X

O ator deixou a cerimônia de premiação e foi direto para a lanchonete - Foto: Reprodução Vídeo - X

Pouco depois de vencer o Oscar na categoria de “Melhor Ator” com o longa-metragem “Pecadores”, Michael B. Jordan comemorou o prêmio em uma rede de fast-food nos Estados Unidos, ainda na madrugada desta segunda-feira (16). Nas publicações nas redes sociais, o ator apareceu recebendo carinho dos fãs e, claro, segurando a estatueta.

Durante a espera pelos lanches no balcão do estabelecimento, Michael distribuiu autógrafos em guardanapos aos funcionários. Ele também tirou fotos sorridentes, ao som de falas de admiração dos fãs. O artista estava com a mesma roupa que usou no Oscar, reforçando, assim, que foi ao restaurante depois de sair da premiação.



Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

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O ator protagonizou o filme “Pecadores”, que rendeu a estatueta e desbancou Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Ethan Hawke (Blue Moon) e ainda o brasileiro Wagner Moura (O Agente Secreto).

O filme estrelado por Wagner Moura ainda disputou as categorias de “Melhor Filme”, “Melhor Filme Internacional” e “Melhor Elenco”. Entretanto, não conseguiu nenhuma estatueta. Além disso, o Brasil também não conquistou o prêmio de “Melhor Fotografia”, com Adolpho Veloso, que disputou com o filme norte-americano “Sonhos de Trem”. Nessa categoria, o vencedor também foi “Pecadores”.