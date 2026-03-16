MMSG celebra 37 anos com seminário sobre os impactos da ausência de justiça reprodutiva na vida das mulheres

Fundado em 1989, o MMSG construiu, ao longo de mais de três décadas, uma trajetória marcada pelo acolhimento, pela promoção da cidadania e pela luta permanente contra todas as formas de violência e desigualdade de gênero - Foto: Divulgação

Fundado em 1989, o MMSG construiu, ao longo de mais de três décadas, uma trajetória marcada pelo acolhimento, pela promoção da cidadania e pela luta permanente contra todas as formas de violência e desigualdade de gênero - Foto: Divulgação

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) celebra, no dia 16 de março, seus 37 anos de atuação na defesa dos direitos das mulheres. Fundado em 1989, o MMSG construiu, ao longo de mais de três décadas, uma trajetória marcada pelo acolhimento, pela promoção da cidadania e pela luta permanente contra todas as formas de violência e desigualdade de gênero.

Segundo a gestora do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, Marisa Chaves, os 37 anos da instituição representam uma trajetória coletiva de resistência e construção de direitos.

O encontro será um espaço de diálogo e reflexão sobre direitos reprodutivos, acesso à saúde e os desafios enfrentados pelas mulheres na garantia de seus direitos | Foto: Divulgação

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“O Movimento de Mulheres em São Gonçalo nasceu da coragem de mulheres que decidiram se organizar para enfrentar as desigualdades e as violências que marcam a vida de tantas outras. Ao longo desses 37 anos, seguimos firmes no compromisso de acolher, orientar e lutar por políticas públicas que garantam dignidade, autonomia e justiça para todas as mulheres. Celebrar essa história é também renovar nossa responsabilidade de continuar transformando realidades e fortalecendo a luta por direitos”, afirma Marisa.

Para marcar a data, a instituição realizará o seminário “Os impactos na vida das mulheres na ausência de justiça reprodutiva”, que acontecerá no dia 17 de março, às 13h30, no auditório do MMSG, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo.

O encontro será um espaço de diálogo e reflexão sobre direitos reprodutivos, acesso à saúde e os desafios enfrentados pelas mulheres na garantia de seus direitos, reunindo participantes da sociedade civil, profissionais e pessoas interessadas no tema.

Participam do seminário a gestora do MMSG, Marisa Chaves, a vice-diretora da instituição, Fátima Cidade, a assistente social Flávia Cristina e o advogado Denilson Freitas, que irão contribuir com diferentes perspectivas sobre justiça reprodutiva, direitos e políticas públicas.

Garantia de direitos e acesso à informação

Segundo a gestora do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, Marisa Chaves, discutir o tema é fundamental diante dos desafios ainda enfrentados pelas mulheres no acesso a direitos básicos.

“A ausência de justiça reprodutiva impacta diretamente a vida das mulheres, sobretudo das que vivem em situação de maior vulnerabilidade social. Precisamos ampliar o debate, fortalecer as políticas públicas e garantir que as mulheres tenham acesso à informação, saúde e autonomia sobre seus corpos e suas vidas”, ressalta a gestora.

Além de celebrar sua história, o MMSG reafirma, por meio da iniciativa, seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, onde todas as mulheres tenham seus direitos respeitados e garantidos.

O evento também contará com uma ação solidária: os participantes são convidados a contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a gestantes em situação de vulnerabilidade social atendidas pela instituição.

Serviço

Seminário: Os impactos na vida das mulheres na ausência de justiça reprodutiva

Data: 17 de março

Horário: 13h30

Local: Auditório do Movimento de Mulheres em São Gonçalo Rua Rodrigues da Fonseca, 201 – Zé Garoto

Inscrições: https://forms.gle/neJCjVXKjNUbuHrEA

O MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, no endereço abaixo:

SG (SG) - Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)