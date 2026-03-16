MC Urubuzinho é preso em ação da Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), em ação conjunta com policiais civis de São Paulo, prenderam, neste domingo (15/03), o MC Urubuzinho, que segundo as investigações fazia apologia ao tráfico de drogas e enaltecia chefes do tráfico. De acordo com os agentes, o criminoso estava foragido pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Ele foi localizado no bairro de Belenzinho, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com as investigações, o MC, que é residente no Rio de Janeiro, participou, durante o carnaval deste ano, do baile funk da “Colômbia”, na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Na ocasião, ele teria estimulado traficantes fortemente armados a realizar disparos de arma de fogo, além de enaltecer o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o "Peixão", líder da facção criminosa do Terceiro Comando Puro no Complexo de Israel.

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Após três semanas de um intenso trabalho estratégico de inteligência e monitoramento da unidade, agentes identificaram que o procurado estava em um endereço da região e, em ação integrada, capturaram o criminoso.

Com a prisão deste domingo, a Polícia Civil reafirma que não há glamour no crime. Por trás dessa narrativa criminosa que utiliza a música como arma, estão a violência, a coação de moradores e o recrutamento de adolescentes para atividades ilícitas.