Médica morre baleada durante perseguição policial em Cascadura

Uma médica identificada como Andréa Marins Dias, 61 anos, morreu baleada durante uma abordagem policial na Rua Palatinado, em Cascadura, na Zona Norte, na noite deste domingo (15). De acordo com testemunhas, o carro da vítima teria sido confundido com o de bandidos por policiais militares. Segundo a Polícia Militar, por determinação do secretário de Estado da Corporação, foi instaurado um procedimento para apurar os fatos ocorridos durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) perseguiam criminosos suspeitos de praticar assaltos na região. A corporação informou que recebeu uma denúncia de que bandidos estariam utilizando um veículo T-Cross branco para cometer os roubos.



Em nota, a instituição afirmou que "Vale informar que os policiais que faziam parte da equipe de agentes que efetuou a abordagem portavam as câmeras corporais. Os dispositivos e as armas utilizadas pelos agentes estão à disposição do procedimento investigativo pela Polícia Civil".

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Ainda em comunicado, a corporação frisou que lamenta a morte de Andréa e que colabora integralmente com as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Nas redes sociais, vizinhos falaram que a médica estava saindo da casa dos pais quando acabou atingida pelos disparos. Segundo relatos, a PM estaria em perseguição a um carro “parecido” com o da vítima. Andréa era ginecologista e cirurgiã geral, bastante ativa nas redes sociais, ela compartilhava dicas sobre endometriose e cuidados femininos. Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do enterro.