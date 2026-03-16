Confronto com a PM deixa dois mortos e cinco presos no Fonseca, em Niterói

Na ação, os policiais apreenderam quatro fuzis calibre 5.56 da plataforma Colt, uma pistola calibre .45 com duas munições, cinco carregadores de fuzil e cerca de 120 munições do mesmo calibre - Foto: Divulgação

Na ação, os policiais apreenderam quatro fuzis calibre 5.56 da plataforma Colt, uma pistola calibre .45 com duas munições, cinco carregadores de fuzil e cerca de 120 munições do mesmo calibre - Foto: Divulgação

Uma ação da Polícia Militar realizada na madrugada deste domingo (16) terminou com a prisão de cinco suspeitos e dois mortos após confronto armado no Complexo do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).

De acordo com a PM, a operação foi desencadeada após informações repassadas pelo Disque-Denúncia e levantamentos do setor de inteligência do 12º BPM indicarem a presença de homens armados no Morro da Palmeira e na localidade conhecida como Riodades.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do Patamo da 3ª Companhia e da P2 do batalhão foram até a região para verificar as denúncias e coibir a atuação do tráfico de drogas.

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Segundo a polícia, ao avançarem pela comunidade, os agentes teriam sido recebidos a tiros por vários homens armados, dando início a um confronto. Após o cessar dos disparos e a realização de uma varredura na área, os policiais encontraram suspeitos envolvidos na ação.

Cinco homens foram abordados e detidos. Entre eles está um suspeito de 45 anos, apontado por investigações de inteligência como uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho em Niterói. Contra ele constam diversas anotações criminais, incluindo registros por tráfico de drogas, homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Também foram detidos outros quatro suspeitos, com idades de 25, 24, 22 e 21 anos. Alguns deles possuem antecedentes criminais, incluindo registros por associação para o tráfico e roubo.

Durante o confronto, dois homens foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. As identidades deles ainda não haviam sido confirmadas até o registro da ocorrência.

Material apreendido | Foto: Divulgação

Na ação, os policiais apreenderam quatro fuzis calibre 5.56 da plataforma Colt, uma pistola calibre .45 com duas munições, cinco carregadores de fuzil e cerca de 120 munições do mesmo calibre.

O material foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.