Maricá recebe carreta do Governo Federal para atendimentos de saúde da mulher

O espaço disponibiliza atendimentos às pacientes agendadas previamente pela Central de Regulação do município - Foto: Divulgação

O espaço disponibiliza atendimentos às pacientes agendadas previamente pela Central de Regulação do município - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira (16/03) os atendimentos na carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, que passa a funcionar na Rua Álvares de Castro, 346, no Centro. O espaço disponibiliza atendimentos às pacientes agendadas previamente pela Central de Regulação do município, com foco no diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero.

A unidade móvel oferece consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias. A carreta é totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional para atender as pessoas agendadas.

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O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, ressaltou o impacto dos atendimentos para o bem-estar das mulheres da cidade.

“A chegada da carreta do Agora Tem Especialistas amplia a oferta de exames e consultas voltadas à saúde da mulher em Maricá. Com isso, conseguimos fortalecer o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, levando mais agilidade e cuidado próximo às pacientes”, afirmou.

Serviço

Início dos atendimentos na carreta do programa Agora Tem Especialistas

Data: 16/03 (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Rua Álvares de Castro, 346, Centro (em frente à sede da Prefeitura)