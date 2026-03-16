São Gonçalo se prepara para o Carnaval da Retomada com apresentação de 14 escolas de samba

Depois do sucesso do Carnaval Raiz, que movimentou a cidade com a retomada da Rota das Fantasias 2026, resgatando tradições antigas da folia gonçalense, como os grupos de bate-bolas, pierrôs e clóvis, além da presença da Corte Real do Carnaval, São Gonçalo já começa a se preparar para um novo momento da festa: o Carnaval da Retomada 2026.

O evento marca o retorno oficial dos desfiles das escolas de samba do município após mais de uma década sem uma realização estruturada. A iniciativa é organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (Liga SG), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

“O Carnaval da Retomada representa um momento histórico para São Gonçalo. Estamos devolvendo às escolas de samba e à população um espaço de celebração da nossa cultura, fortalecendo tradições que fazem parte da identidade da cidade e valorizando o trabalho das agremiações que mantêm viva a cultura popular”, destacou a secretária municipal de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

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O projeto reunirá 14 escolas de samba gonçalenses, que se apresentarão em dois dias de desfiles, celebrando a força do samba e a tradição carnavalesca da cidade. As apresentações estão programadas para os dias 21 e 22 de abril de 2026, com apuração das notas marcada para o dia 23 de abril.

O Carnaval da Retomada surge a partir da mobilização de sambistas, dirigentes de agremiações e produtores culturais da cidade, que vêm trabalhando para reorganizar o carnaval local e devolver à população uma das mais importantes manifestações culturais do município.

“É uma felicidade imensa poder fazer parte desse projeto de retomada do carnaval de São Gonçalo. E o mais lindo é ver a união das escolas com a Liga e a Secretaria de Turismo e Cultura, que deram as mãos para fazer dar certo esse lindo carnaval fora de época. Estamos fazendo tudo com muito esmero e carinho para que tudo dê certo, trazendo muita alegria para os gonçalenses”, afirmou Pitty de Menezes, presidente da LIGA SG e intérprete da Imperatriz Leopoldinense.

As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, com notas variando entre 9,0 e 10,0 pontos. O resultado do desfile também servirá para estruturar o modelo competitivo do carnaval gonçalense. Das 14 escolas participantes, sete irão compor o Grupo Especial e sete integrarão o Grupo de Acesso. A partir de 2027, o carnaval de São Gonçalo passará a contar oficialmente com dois grupos: Grupo Especial e Grupo Ouro.

Ao todo, participam do desfile as seguintes escolas de samba, representando diferentes bairros e comunidades da cidade:

-Acadêmicos do Porto Novo

-Mocidade Unidos do Marimbondo

-São Gonçalo do Amarante

-Acadêmicos do Universo

-Unidos do Barro Vermelho

-Leões de São Gonçalo

-Mocidade Independente do Boaçu

-Pingo D’Água

-Unidos de Neves

-Império do Porto da Ponte

-Alegria de Guaxindiba

-Recanto do Engenho

-Unidos do Salgueiro de São Gonçalo

-Caprichosos de São Gonçalo

O Carnaval da Retomada SG 2026 representa um passo importante na reconstrução do carnaval da cidade e na valorização da cultura popular. O evento integra um movimento que busca fortalecer as escolas de samba, preservar as tradições carnavalescas e estimular a economia criativa do município.

Serviço:

Desfiles: 21 e 22 de abril de 2026

Local: Ruas Doutor Feliciano Sodré e Doutor Nilo Peçanha (no trecho entre a Rua Salvatori e o Mauá)

Apuração: 23 de abril de 2026

Local: Parque RJ Nosso Sonho, Boa Vista