Foragido da Justiça, 'Zangado' é preso após denúncia em Belford Roxo

Uma ação do 39º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto na tarde de ontem (14), no bairro Barro Vermelho, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo a polícia, a prisão foi realizada por agentes do 3º Comando de Policiamento de Área, após análise de informações repassadas pelo Disque Denúncia. O homem foi localizado na Rua Rigoletto durante uma operação de verificação de dados sobre a presença de suspeitos na região.

O preso foi identificado como Ueslei Gomes Oliveira dos Santos, de 38 anos. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, em decorrência de condenação já transitada em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A pena restante a ser cumprida é de cinco anos de reclusão em regime fechado.

De acordo com a polícia, ele foi abordado sem oferecer resistência. Após a prisão, o homem foi encaminhado à 54ª Delegacia de Polícia, onde o mandado judicial foi confirmado.

Após os procedimentos legais, o detido foi transferido para uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A polícia informou ainda que o homem já havia sido preso em fevereiro de 2022 na comunidade conhecida como Sem Terra, também no Barro Vermelho. Na ocasião, segundo os registros policiais, ele foi flagrado com uma pistola calibre .40 com numeração raspada, munições e uma motocicleta com registro de roubo. A prisão foi posteriormente revogada pela Justiça em maio daquele ano.

O Disque Denúncia reforça que informações sobre foragidos da Justiça ou atividades criminosas podem ser repassadas de forma anônima pelos canais de atendimento telefônico, aplicativo ou WhatsApp da instituição.

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

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