Polícia Militar prende quatro criminosos e apreende fuzis em operação em Duque de Caxias

Durante a abordagem, os policiais apreenderam quatro fuzis, quatro carregadores e dezenas de munições dos calibres 7,62 e 5,56 - Foto: Divulgação

Durante a abordagem, os policiais apreenderam quatro fuzis, quatro carregadores e dezenas de munições dos calibres 7,62 e 5,56 - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Militar, prendeu quatro criminosos do Comando Vermelho e apreendeu quatro fuzis durante uma ação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação foi realizada na manhã deste domingo (15) por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) a partir de informações do setor de inteligência da unidade.

"O Governo do Estado tem atuado de forma firme e estratégica para combater o crime organizado. Cada arma de guerra retirada de circulação representa mais segurança para a população e para nossos policiais", afirmou o governador Cláudio Castro.

Os suspeitos foram localizados e abordados na Avenida Presidente Kennedy, um dos acessos à comunidade do Dique. As equipes montaram um cerco tático e interceptaram o carro em que o grupo estava. Durante a abordagem, os policiais apreenderam quatro fuzis, quatro carregadores e dezenas de munições dos calibres 7,62 e 5,56, além do veículo utilizado pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, os detidos são apontados como integrantes do Comando Vermelho, facção que atua na região do Dique, área que faz divisa entre os municípios de Duque de Caxias e Rio de Janeiro. O grupo também é investigado por ligação com quadrilhas envolvidas em roubos de veículos e cargas na Linha Vermelha e na Rodovia Washington Luiz.

Após a prisão, os policiais constataram que dois dos suspeitos tinham mandados de prisão em aberto. Três deles foram identificados: Jorge Luiz da Silva, de 31 anos; Fábio Ricardo Lobo, de 39; e André Garcia de Oliveira, de 21. Todos foram encaminhados à Delegacia de Campos Elíseos, onde o caso foi registrado.