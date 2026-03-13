Adolescente de 14 anos denuncia assédio sexual dentro de colégio na Zona Norte do Rio

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de assédio sexual dentro de uma unidade do Colégio Pensi, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, na última quarta-feira (11). De acordo com o registro de ocorrência feito pelos pais da menor, o crime teria ocorrido durante o intervalo das aulas.

Segundo a denúncia, a vítima estava na fila da cantina quando foi abordada por um aluno mais velho, do Ensino Médio. O jovem teria encostado o corpo contra o dela e, após ser repreendido, passou a mão nos glúteos da menina. O episódio ocorreu na presença de diversas testemunhas, incluindo duas amigas da adolescente.

Leia também:

Criança de 2 anos morre após ser atendida com sinais de agressão na UPA Maré

Incêndio atinge prédio no condomínio Mandala, na Barra da Tijuca

O pai relatou que a filha ligou para a mãe chorando, pedindo que os pais a esperassem antes de saírem para trabalhar. Ao chegar em casa, a jovem estava com o olho vermelho e lacrimejando. No início, não queria contar o que havia acontecido, mas, devido a insistência dos pais, acabou relatando a situação.

A família procurou a direção da escola imediatamente, mas alega que o caso foi tratado com descaso e omissão. Segundo os responsáveis, a adolescente tentou conversar com a coordenação logo após o assédio, mas nenhuma providência foi tomada de imediato. Os pais afirmam ainda que, ao chegarem à instituição três horas após o ocorrido, as imagens das câmeras de segurança ainda não haviam sido verificadas pela administração.

Diante da falta de suporte da unidade escolar, a família registrou a ocorrência na 38ª DP (Brás de Pina). Segundo a Polícia Civil, agentes estiveram no colégio para garantir a preservação das imagens e dar início às diligências. A equipe policial buscou esclarecimentos com a diretoria, mas foi atendida por uma coordenadora. A investigação segue em andamento para identificar o agressor e apurar a conduta da instituição de ensino.