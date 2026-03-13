Criança de 2 anos morre após ser atendida com sinais de agressão na UPA Maré

Uma criança de dois anos morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maré, na Zona Norte, com sinais de agressão nesta quinta-feira (12). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a equipe de plantão notificou as autoridades competentes para a adoção das medidas cabíveis.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, as informações iniciais da necropsia indicam ausência de violência sexual no corpo. Testemunhas já foram ouvidas, e a equipe aguarda a conclusão do laudo pericial para identificar a causa da morte.

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A corporação informou que as diligências seguem em andamento para apurar os fatos.