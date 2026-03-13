Incêndio atinge prédio no condomínio Mandala, na Barra da Tijuca

Um incêndio atingiu um prédio do condomínio Mandala, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas e, não há registro de feridos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um foco intenso de fogo em uma janela no décimo andar do edifício. Também é possível ver que aparelhos de ar-condicionado de pelo menos sete apartamentos localizados nos andares inferiores foram atingidos pelo incêndio.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para a ocorrência foi registrado às 18h12. As equipes foram encaminhadas ao local e atuaram para controlar as chamas. As causas do incêndio ainda não haviam sido identificadas. O condomínio Mandala fica localizado na Avenida das Américas e é formado por cinco quadras de prédios residenciais, cada uma composta por três blocos.