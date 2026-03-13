Polícia Rodoviária Federal apreende veículo adulterado em Niterói

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP em Niterói - Foto: Divulgação

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP em Niterói - Foto: Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (12), policiais rodoviários federais apreenderam um veículo não motorizado adulterado na BR-101. A ação foi em Niterói, região Metropolitana do Rio. Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando abordou um automóvel com um reboque engatado.

Durante a verificação, constatou-se que o reboque ostentava a mesma placa do veículo trator, circunstância que gerou fundada suspeita, uma vez que o reboque deveria possuir placa própria de identificação. Diante da irregularidade, foi realizada vistoria mais detalhada no reboque, sendo verificado que o número de chassi apresentava indícios de adulteração em seu sinal identificador.

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A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP em Niterói.