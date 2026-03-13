Mulher fica gravemente ferida após agressão e ataque homofóbico em casa de shows de Maricá

Duas mulheres foram vítimas de assédio, homofobia e até mesmo agressão durante um evento dentro de uma casa de show em Maricá. Uma das vítimas está gravemente ferida e internada em um hospital da região. O crime ocorreu na madrugada do último domingo (8), quando foi celebrado o Dia Internacional da Mulher.

A mulher identificada como Érica de Aguiar da Conceição, de 32 anos, sofreu traumatismo craniano, hematoma no rim, fratura no maxilar, três costelas quebradas e ainda uma fratura na maçã do rosto. A vítima está internada no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, onde recebe atendimento médico.

Érica estava na casa de show junto com a namorada, identificada como Bruna, no momento em que dois homens se aproximaram. De acordo com informações, um dos homens teria começado a assediar Érica, tentando beijá-la à força, apesar de ela ter afirmado que não tinha interesse e que estava junto com a namorada. Testemunhas relataram que o homem teria feito gestos obscenos e encostado na vítima de forma persistente.

Quando percebeu a situação, Bruna questionou as ações do homem. Ainda de acordo com relatos, o homem e um amigo desferiram comentários homofóbicos contra o casal. Com isso, a briga se agravou, e um dos homens que estava com o assediador desferiu um soco no rosto de Bruna, causando confusão no local. Os dois homens foram retirados da casa de show pelos seguranças, entretanto, de acordo com Bruna, Érica acabou sendo levada para fora do estabelecimento junto com os homens. A partir desse momento, as agressões continuaram.



A vítima foi espancada pelo homem acusado de ser o assediador. Ainda segundo testemunhas, o agressor seria lutador de jiu-jítsu e teria aplicado golpes e socos contra a mulher. Érica foi socorrida e continua internada no Hospital Municipal da região, apresentando estado grave. A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá), responsável pela investigação.

