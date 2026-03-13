Preso motorista de aplicativo que estuprou mulher com Transtorno do Espectro Autista na Barra da Tijuca

Contra ele, os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável - Foto: Reprodução - Vídeo

Contra ele, os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável - Foto: Reprodução - Vídeo

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) Jacarepaguá prenderam, nesta quarta-feira (11/03), um criminoso que estuprou uma mulher com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Após trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes identificaram e prenderam o criminoso na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado em fevereiro. A vítima estava em momento de vulnerabilidade devido ao transtorno e usava um cordão identificador. Ela estava a caminho do hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, quando o homem lhe ofereceu carona.

O criminoso desviou o trajeto e a levou para a praia da Reserva, onde cometeu o crime. Após ser liberada pelo abusador, a vítima procurou atendimento médico e compareceu na delegacia para relatar o crime. Ela foi encaminhada a exame pericial, que constatou a conjunção carnal.

Imediatamente, foram iniciadas diligências para identificar a autoria, sendo refeito o trajeto por meio de câmeras de monitoramento, e trabalho de inteligência por meio das ferramentas disponíveis, identificaram o local da abordagem, a identificação do veículo do criminoso e todo o trajeto feito por ele. Ele foi formalmente reconhecido.

Os agentes descobriram que o criminoso também possui cadastro como motorista de aplicativo. Concluída a investigação, a autoridade policial representou pela prisão. Contra ele, os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.