Polícia prende homem que monitorava agentes de fiscalização do Detro/RJ

A prisão ocorreu durante ação de inteligência da unidade, após policiais civis identificarem a atuação reiterada de motociclistas responsáveis por acompanhar viaturas do Detro - Foto: Divulgação/Governo do Rio

Agentes da 74ª DP (Alcântara) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (12), um homem que atuava como “batedor” de fiscalização, monitorando viaturas do Detro/RJ para repassar em tempo real a localização das equipes e alertar vans e transportes irregulares, permitindo que esses veículos evitassem as operações de fiscalização.

A prisão ocorreu durante ação de inteligência da unidade, após policiais civis identificarem a atuação reiterada de motociclistas responsáveis por acompanhar viaturas do Detro e divulgar suas rotas em grupos de WhatsApp utilizados por operadores de transporte clandestino.

Durante o monitoramento realizado na Rua Lindolfo Collor, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo, os agentes observaram uma motocicleta Yamaha Lander, cor azul, seguindo de forma insistente uma viatura de fiscalização do Detro. Mesmo havendo espaço para ultrapassagem, o condutor manteve curta distância do veículo oficial durante todo o trajeto, caracterizando atividade de vigilância.

Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem e constataram que o suspeito utilizava o telefone celular enquanto acompanhava a viatura. Questionado, o homem confessou que monitorava o deslocamento da equipe de fiscalização e repassava a localização em grupos de WhatsApp, informando ainda que recebia pagamento para realizar a atividade de alerta às vans e demais transportes irregulares.

O aparelho celular utilizado na comunicação foi apresentado aos agentes, sendo possível verificar o grupo utilizado para divulgar as informações sobre as operações.

Segundo agentes do Detro, o suspeito já é conhecido das equipes de fiscalização, tendo sido observado em diversas operações anteriores realizando o mesmo tipo de monitoramento. As investigações da 74ª DP apontam que o indivíduo já vinha sendo monitorado há algum tempo, possuindo histórico criminal relacionado à mesma prática, tendo inclusive sido indiciado em investigação anterior conduzida por esta delegacia.

O suspeito foi conduzido à 74ª DP, onde foi autuado em flagrante, sendo também apreendidos o telefone celular utilizado na comunicação e a motocicleta empregada na prática criminosa.

As investigações prosseguem para identificar outros integrantes da rede de monitoramento e possíveis financiadores da atividade, bem como os administradores dos grupos utilizados para divulgar a localização das operações de fiscalização.