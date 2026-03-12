São Gonçalo recebe Torcida Raça Rubro-Negra para doação de sangue neste domingo (15)

Neste domingo (15), o Hemonúcleo de São Gonçalo abre as portas excepcionalmente, de 8h às 12h30, para a campanha de doação de sangue "Um Ato de Amor e Solidariedade". A unidade receberá uma caravana da Torcida Organizada Raça Rubro-Negra do Flamengo e também estará aberta a todos que quiserem doar.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Administração, e tem como objetivo estimular a solidariedade e o compromisso com a vida, fortalecendo o engajamento social em prol do bem-estar coletivo.

O Hemonúcleo de São Gonçalo precisa de doação de sangue constantemente. Ele abastece as unidades de urgência e emergência da cidade para a realização não só dos casos de emergência, mas também de cirurgias eletivas e procedimentos.

Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

Doar sangue é um ato de amor, cidadania e esperança. Cada bolsa de sangue coletada pode ajudar até quatro pessoas.

Serviço:

Local: Hemonúcleo de São Gonçalo (ao lado do Pólo Sanitário Washington Luiz) – Alameda Pio XII – Bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ

Data: 15/03/2025

Horário: 8h às 12h30