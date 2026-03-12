Disque Denúncia pede informações sobre criminoso envolvido em assalto que terminou com advogada baleada em Niterói
Thaís da Silva, 31 anos, permanece internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca
O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quarta-feira (11), um cartaz para auxiliar nas investigações da 78ª DP (Fonseca) e obter informações que levem à localização e prisão do criminoso Carlos Alexandre de Assis Silva, de 28 anos. Ele é um dos envolvidos no assalto que terminou com a advogada criminalista Thaís da Silva Borges, de 31 anos, baleada no pescoço no fim da manhã do dia 4 de março.
O caso aconteceu no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. As investigações continuam para identificar o segundo envolvido no crime. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. Gabriel Poiava, o suspeito foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança. As gravações mostram dois homens em uma motocicleta abordando o veículo da vítima na Rua Riodades.
Diante dos fatos, a autoridade policial da 78ª DP solicitou à Justiça um mandado de prisão contra o suspeito. A ordem foi expedida pelo CGJ – Serviço de Administração do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A prisão é do tipo temporária, pelos crimes de roubo e lesão corporal grave.
Carlos Alexandre possui anotações criminais por associação criminosa, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e organização de grupo paramilitar ou formação de milícia privada. Ele já havia sido preso em junho de 2022 pelos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e por organização criminosa. Atualmente, estava em liberdade desde outubro de 2023, após a revogação de sua prisão.
O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de venda de drogas entre em contato pelos seguintes canais: Central de atendimento (Call Center): (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177. WhatsApp anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa). Aplicativo: Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.