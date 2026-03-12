Disque Denúncia pede informações sobre criminoso envolvido em assalto que terminou com advogada baleada em Niterói

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quarta-feira (11), um cartaz para auxiliar nas investigações da 78ª DP (Fonseca) e obter informações que levem à localização e prisão do criminoso Carlos Alexandre de Assis Silva, de 28 anos. Ele é um dos envolvidos no assalto que terminou com a advogada criminalista Thaís da Silva Borges, de 31 anos, baleada no pescoço no fim da manhã do dia 4 de março.

O caso aconteceu no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. As investigações continuam para identificar o segundo envolvido no crime. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. Gabriel Poiava, o suspeito foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança. As gravações mostram dois homens em uma motocicleta abordando o veículo da vítima na Rua Riodades.

Diante dos fatos, a autoridade policial da 78ª DP solicitou à Justiça um mandado de prisão contra o suspeito. A ordem foi expedida pelo CGJ – Serviço de Administração do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A prisão é do tipo temporária, pelos crimes de roubo e lesão corporal grave.

Carlos Alexandre possui anotações criminais por associação criminosa, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e organização de grupo paramilitar ou formação de milícia privada. Ele já havia sido preso em junho de 2022 pelos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e por organização criminosa. Atualmente, estava em liberdade desde outubro de 2023, após a revogação de sua prisão.

O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de venda de drogas entre em contato pelos seguintes canais: Central de atendimento (Call Center): (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177. WhatsApp anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa). Aplicativo: Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.