Pai é preso após ser acusado de estuprar a própria filha de 3 anos

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Ititioca, em Niterói, acusado de estuprar a própria filha de 3 anos. Um dos abusos teria ocorrido enquanto a mãe da criança estava no hospital. A prisão foi feita por policiais do programa Segurança Presente Niterói. De acordo com a Polícia Militar, entre setembro do ano passado e janeiro deste ano, o acusado, que mora com a criança, no bairro Viçoso Jardim, praticou atos libidinosos e conjunção carnal em várias ocasiões.

O homem mantinha um relacionamento de cinco anos com a mãe da criança. O casal também é responsável por outro filho de um ano e vivia com mais três crianças, frutos de relacionamento anteriores da mulher. Segundo os agentes, no ano passado, a filha mais nova do casal ficou internada em um hospital, o homem ficou responsável pelos cuidados das outras crianças.

De acordo com a mãe, em determinado dia, ao chegar em casa, a filha na época com 3 anos a abraçou e disse que estava “assada”. Ao realizar a higiene da criança, a mãe notou que a filha “não estava mais virgem”. Em 18 de janeiro, após ser repreendido pela mulher, o acusado teria confirmado que havia cometido o estupro contra a filha.

Nesta quinta-feira (12), os policiais receberam uma denúncia que indicava o paradeiro de um foragido da Justiça, deslocaram-se ao bairro Ititioca, e conseguiram localizar o homem. Ao consultar os portais de segurança, foi confirmado o mandado de prisão pelo crime de estupro vulnerável. Ele foi conduzido à 76ª DP (Centro de Niterói), apresentado à autoridade policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.