Polícia Civil identifica um dos suspeitos de participar da tentativa de assalto contra advogada no Fonseca

A Polícia Civil identificou um dos suspeitos de participar da tentativa de assalto que deixou a advogada Thais da Silva Barros, de 31 anos, gravemente ferida no bairro do Fonseca, em Niterói. A vítima permanece internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL).

Segundo a investigação conduzida pela 78ª DP (Fonseca), um dos envolvidos no crime é Alexandre de Assis Silva, de 27 anos. Segundo os agentes, ele possui diversas passagens pela polícia por crimes como associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo, inclusive de uso restrito e organização paramilitar.

Leia também:

Família denuncia possível negligência após morte de jovem que deu à luz em hospital de Niterói

Movimento de Mulheres ocupa praça no Centro de São Gonçalo em ato contra feminicídios





A identificação do suspeito foi feita após a análise de imagens de câmeras de segurança da região. Nas imagens capturadas, Alexandre aparece conduzindo a motocicleta utilizada na abordagem, enquanto o comparsa, que estava na garupa, foi flagrado com uma arma na mão direita.